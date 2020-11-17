Украина арестовала ещё несколько российских самолётов за полёты в Крым

https://static.news.ru/photo/405fbba2-28ce-11eb-ab21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополь, которая входит в структуру Генпрокуратуры Украины, наложила арест на 44 российских самолёта. Официальной причиной стали полёты воздушных судов на полуостров.

Его Киев считает оккупированной территорией. В связи с этим правоохранительные органы страны расследуют уголовные дела о нарушениях должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полётов. Им также инкриминируют нарушения порядка въезда на территорию Крыма и выезда оттуда.

Наказание по этим статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без такового, передаёт РИА Новости.

С марта 2014 года, когда Крым был присоединён к России, украинские власти закрыли воздушное пространство над полуостровом из-за невозможности обеспечивать безопасность при организации воздушного движения. Официально страна прекратила на этой территории работу всех аэропортов.

В сентябре украинский суд арестовал ещё 65 российских самолётов, писал NEWS.ru. Таким образом, в общей сложности из-за «нарушения международных правил полётов и законодательства Украины» под арест попали уже 109 лайнеров. Однако фактически это не влияет на выполнение полётов авиакомпаниями.