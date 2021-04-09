Ударный беспилотник Bayraktar заметили над Донбассом

https://static.news.ru/photo/0a3869fe-995b-11eb-9bb4-96000091f725_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2, принадлежащий Вооружённым силам Украины, был замечен в районе Донбасса. Летательный аппарат зафиксировали в районе города Краматорска, на Донецком направлении.

Цель полёта доподлинно неизвестна. Тем не менее его появление в зоне вооружённого конфликта зафиксировано независимыми источниками наблюдения, передаёт Telegram-канал «Военный обозреватель». Эти аппараты, как отмечается, всё чаще замечают на востоке Украины.

В марте источник в военно-промышленном комплексе страны сообщил, что на Украину из Турции были переброшены не менее 30 ударных беспилотников. Однако в Анкаре это не подтвердили. Тем не менее в конце месяца в украинском Минобороны проинформировали, что в течение 2021 года республика получит комплекс Bayraktar TB2 с улучшенными характеристиками, в том числе увеличенной дальностью полёта. Более того, военные провели учения над Чёрным морем с участием этих беспилотников. А в начале апреля покупку Киевом летательных аппаратов подтвердил турецкий производитель, уточнивший, что сделка уже заключена.

Известно, что несколько единиц Bayraktar TB2 уже стоят на вооружении Вооружённых сил Украины. Как предположил ранее военный эксперт Игорь Коротченко, Украина сначала будет закупать беспилотники у Турции, а позднее наладит их производство внутри страны, писал NEWS.ru.