https://static.news.ru/photo/71664758-25e5-11ea-b648-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Учёный Мехти Логунов, освобождённый в рамках обмена в Донбассе удерживаемыми лицами, заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) фабрикует дела в отношении ни в чём не повинных граждан вместо поиска настоящих шпионов.

В этом Логунов убедился на собственном примере. Он рассказал, что в 2014–2015 годах неоднократно бывал на площади Дзержинского (в настоящее время площадь Свободы) в Харькове и наблюдал за происходящими событиями. Учёный беседовал с людьми, снимал фото и видео с целью включить эти материалы в свою книгу. При этом в митингах и массовых беспорядках участия не принимал.

То есть предъявить мне нечего, я ничего не делал того, что подпадало бы под незаконность, но закон и СБУ — это совершенно несовместимые занятия, — цитирует Логунова Луганскинформцентр.

По словам учёного, сотрудники СБУ задержали его и устроили перекрёстный допрос. При этом его называли резидентом Главного разведывательного управления (ГРУ) российской армии. Логунов рассказал, что смотрел на силовиков, «как на дураков».

Я им сказал, что когда вы объявите, что взяли меня как резидента их [России], то они [настоящие резиденты] будут очень долго смеяться, ведь вы увели контрразведывательную работу по ложному направлению, — пояснил учёный.

Ранее NEWS.ru писал, что 29 декабря состоялся крупный обмен пленными между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом. В частности, ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63.