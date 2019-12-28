https://static.news.ru/photo/7663a05a-2a33-11ea-98c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: DNRonline/twitter.com

Руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева сообщила, что республика в рамках обмена удерживаемыми лицами передала украинской стороне 25 человек и получила 63.

У нас обмен состоялся. Мы передали 25, а забрали 63 человека, — сказала Кобцева.

По её словам, девять человек отказались участвовать в обмене. Они решили остаться на территории Украины, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова обвинила власти Киева в одностороннем изменении списка на обмен пленными.