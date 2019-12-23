https://static.news.ru/photo/5ae2996a-264d-11ea-be98-fa163e074e61_660.jpg Дарья Морозова Фото: ombudsmandnr.ru

Омбудсмен самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова обвинила власти Киева в одностороннем изменении списка на обмен пленными.

Несмотря на достигнутые договорённости, Киев вновь грубейшим образом нарушает условия. Не обращая внимания на коммюнике, подписанное по итогам саммита «нормандской четвёрки», украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников республики из обменного процесса, — заявила Морозова.

При этом она не сообщила, сколько сторонников ДНР исключено из списков. Омбудсмен отметила, что власти республики настаивают на выполнении договорённостей официальным Киевом. Морозова добавила, что подобное поведение наталкивает на мысли о сознательном срыве процедуры обмена удерживаемыми лицами.

Как ранее писал NEWS.ru, заявление Киева о «принуждении к миру» самопровозглашённых республик Донбасса в ДНР расценили как призыв к нападению на регион силами западных стран и предупредили украинские власти о новых «котлах».