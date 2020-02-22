https://static.news.ru/photo/2bf38b24-555e-11ea-87c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Опасение украинских медиков вызвал один из водителей автобусов, которые перевозили эвакуированных граждан из Ухани. У мужчины поднялась температура.

Министр внутренних дел страны Арсен Аваков заявил на ток-шоу «Свобода слова с Савиком Шустером», что все водители вместе с эвакуированными украинцами находятся на карантине. У одного из них повысилась температура на один час. Министр подчеркнул, что это, вероятно, было связано с обострением артрита.

NEWS.ru сообщал, что эвакуированная из Китая украинка пожаловалась на условия карантина. По её словам, в санатории МВД в Полтавской области в номерах установлена старая мебель, замок на двери не закрывается, а душ бьёт током.

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая посетила эвакуированных из Китая граждан страны. Она заявила, что готова пробыть с украинцами две недели, однако уехала из санатория меньше чем через сутки. Руководство учреждения было готово предоставить женщине отдельный домик и обеспечить все необходимые условия для работы.