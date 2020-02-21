https://static.news.ru/photo/4d34ffe0-54bc-11ea-9e06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zoryana Skaletska/facebook.com

Глава Министерства здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая менее чем через сутки уехала из санатория «Новые Саранжы», в котором находятся на карантине эвакуированные с территории Китая граждане страны. Руководитель ведомства изначально собиралась пробыть там две недели.

Об этом в пятницу, 21 февраля, рассказал директор санатория Александр Блинов. По его словам, Скалецкая уехала из учреждения в 11:55 по местному времени. Она общалась с медицинским персоналом, выражала желание вернуться и провести время с эвакуированными из Китая украинцами.

После этого министр собиралась пройти процедуру обсервации. Блинов заявил, что руководство санатория готово выделить Скалецкой отдельный домик и обеспечить её пребывание в учреждении «всеми условиями, необходимыми для работы», сообщает «Страна.ua».

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент в Новых Санжарах, где местные жители выступали против размещения в посёлке эвакуированных граждан КНР. Глава государства сказал, что в этом случае страна напоминает Европу, но времён Средневековья.