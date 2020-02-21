https://static.news.ru/photo/484f5ca8-54aa-11ea-b7e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинцев, привезённых из Ухани, разместили в санатории МВД «Новые Санжары» в Полтавской области. Некоторые люди оказались недовольны условиями размещения.

Украинка Александра Волкова рассказала в социальных сетях, что номер оборудован старой мебелью, замок не закрывается и вываливается из входной двери, а в душ бьётся током, сообщает телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, местным жителям в Полтавской области не понравилось решение властей разместить эвакуированных из КНР в санатории МВД. В районе населённого пункта Новые Санжары люди перекрыли дорогу. Они жгли дрова и покрышки, пытались помешать проезду колонны автобусов с эвакуированными соотечественниками. У некоторых автобусов были разбиты стекла.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко заявил, что протесты на Украине показывают, как в стране относятся к людям. По его словам, украинского государство «рассыпается». Он обвинил в этом участников госпереворота в 2014 году. Политик считает, что они «уничтожили народ Украины».