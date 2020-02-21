https://static.news.ru/photo/d3d17646-5494-11ea-a53f-fa163e074e61_660.jpg Фото: МВС України/facebook.com

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко оценил протесты на Украине из-за возвращения в страну эвакуированных из Ухани людей.

Сегодня на Украине происходит не просто обесчеловечевание нации как таковой. Сегодня весь мир увидел, как вообще там относятся к людям, в том числе и к иностранцам, — заявил политик в эфире радио Sputnik.

По его словам, это свидетельствует о том, что украинское государство «рассыпается», ломаются его скрепы и духовность.

И это — реальный результат того, что сделали в 2014 году участники госпереворота, — считает Колесниченко.

По его словам, они «уничтожили народ Украины».

Власти Украины эвакуировали из Ухани 73 человека 20 февраля. Жители посёлка Новые Санжары были недовольны планами разместить соотечественников в местном санатории МВД. Они стали блокировать въезды в населённый пункт, пытались помешать проехать колонне автобусов. Люди жгли покрышки и дрова и закидали автобусы с эвакуированными камнями.

NEWS.ru сообщал, что глава Минздрава Украины призналась, что её поразила паника и негатив, с которой эвакуированных встретили соотечественники.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала массовые протесты на Украине. Она сравнила страну со средневековой Европой. По её словам, происходящее на Украине «чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления».