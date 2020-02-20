https://static.news.ru/photo/f38e70a0-5440-11ea-9fea-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала массовые протесты на Украине в связи со въездом в страну эвакуированных из Китая украинцев. Оценку происходящему она дала в публикации на странице в социальной сети Facebook.

Местные жители пытались не пропустить транспорт на территорию санатория и начали кидать в автобусы камни. При этом полиция оттесняла протестующих и начала задерживать протестующих. Как метко подметил ещё лет 20 назад Кучма, Украина — не Россия. А сегодня весь мир убедился: Украина — это Европа. Подумаешь, что Средневековая. Европа же, — говорится в сообщении.

Мария Захарова подчеркнула, что происходящее на Украине — это «чудовищное обесчеловечивание гражданского общества и дезорганизация управления», а украинскую демократию сравнила с «несущейся под откос гружёной взрывчаткой скрипучей телегой против мчащегося в даль гоночного болида».

Официальный представитель МИД РФ решила напомнить в публикации, что такое «обеспечение прав человека».

Обеспечение прав человека — это гармоничное сосуществование личности, общества и государства, а также взаимоучёт их интересов. И надо уже осознать: на Украине не Россию ненавидят, на Украине ненавидят людей, не подходящих под заданные стандарты. А это и есть шовинизм со всеми его проявлениями, — подытожила Мария Захарова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что жители Полтавской области стали кидать в автобусы с эвакуированными украинцами камнями, нападали на полицию, жгли шины и дрова на дороге, чтобы заблокировать им проезд. Глава Минздрава Украины решила, что проведёт карантин с эвакуированными из Ухани и отметила, что в стране должны заботиться об их здоровье и безопасности. Министр призналась, что её поразили паника, неприятие, агрессия и негатив, с которыми эвакуированных встретили их соотечественники.