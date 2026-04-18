Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 апреля 2026 в 19:57

Тысячи жителей Лондона вышли на акцию протеста из-за цен на жилье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тысячи людей вышли на улицы Лондона с требованием предоставления доступного жилья и заморозки арендной платы, передает РИА Новости. В материале указано, что организаторами выступили десятки профсоюзов, ассоциаций жильцов, студенческих групп и других объединений.

Мероприятие получило неофициальное название «национальная жилищная демонстрация» и началось на площади Сохо Сквер в районе Сохо. Участники требуют введения потолка для арендной платы и вмешательства государства в жилищный сектор для предоставления доступного жилья.

Ранее полиция Лондона сообщила о задержании 92 активистов, выступавших в поддержку запрещенного движения Palestine Action. В сообщении Скотленд-Ярда указано, что возраст арестованных варьируется от 27 до 82 лет.

До этого министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила о возможном привлечении к уголовной ответственности участников протестных акций в Лондоне. Такое заявление прозвучало в связи с зафиксированными случаями нападения на сотрудников правоохранительных органов во время массовых демонстраций.

Европа
жилье
протесты
акции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.