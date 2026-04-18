Тысячи жителей Лондона вышли на акцию протеста из-за цен на жилье

Тысячи людей вышли на улицы Лондона с требованием предоставления доступного жилья и заморозки арендной платы, передает РИА Новости. В материале указано, что организаторами выступили десятки профсоюзов, ассоциаций жильцов, студенческих групп и других объединений.

Мероприятие получило неофициальное название «национальная жилищная демонстрация» и началось на площади Сохо Сквер в районе Сохо. Участники требуют введения потолка для арендной платы и вмешательства государства в жилищный сектор для предоставления доступного жилья.

Ранее полиция Лондона сообщила о задержании 92 активистов, выступавших в поддержку запрещенного движения Palestine Action. В сообщении Скотленд-Ярда указано, что возраст арестованных варьируется от 27 до 82 лет.

До этого министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд заявила о возможном привлечении к уголовной ответственности участников протестных акций в Лондоне. Такое заявление прозвучало в связи с зафиксированными случаями нападения на сотрудников правоохранительных органов во время массовых демонстраций.