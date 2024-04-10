Тысячи венгров потребовали отставки Орбана Politico: жители Будапешта вышли на митинг против Орбана

Тысячи жителей Венгрии вышли на митинг в центре Будапешта в минувшие выходные, в ходе которого потребовали отставки премьер-министра Виктора Орбана, сообщает Politico. По данным издания, протестующих возглавил 42-летний юрист Петер Мадьяр.

Глава манифестантов утверждает, что Орбан сделал Венгрию своей собственностью, но люди не хотят ему подчиняться. Протест направлен против олигархической системы, при которой богачи наживаются за счет противозаконных госконтрактов, уточнил Мадьяр.

В конце марта в Будапеште также прошла акция протеста. Участники демонстрации вышли на улицы венгерской столицы с требованием убрать Орбана с поста премьера республики. Демонстранты в количестве нескольких тысяч человек проследовали от здания Генпрокуратуры до парламента и организовали митинг на площади Лайоша Кошута.

Тогда инициатором акции также стал Мадьяр. Он публично обвинил власти в системной коррупции. Юрист представил запись домашнего разговора со своей экс-супругой Юдит Варгой, недавно оставившей пост министра юстиции наряду с президентом страны Каталин Новак на фоне скандала с помилованием человека, причастного к преступлению на почве педофилии.