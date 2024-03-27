Демонстранты заполонили улицы Будапешта из-за Орбана В Будапеште участники массовой демонстрации потребовали отставки Орбана

Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Демонстрация с требованием отставки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и генпрокурора Петера Полта прошла в Будапеште вечером во вторник, 26 марта. Несколько тысяч человек устроили шествие от здания Генпрокуратуры до парламента и организовали митинг на площади Лайоша Кошута, сообщает ТАСС.

Призыв к соответствующий акции сделал бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, который публично обвинил власти в системной коррупции. Он представил запись домашнего разговора со своей экс-супругой Юдит Варгой, недавно оставившей пост министра юстиции наряду с президентом страны Каталин Новак на фоне скандала с помилованием человека, причастного к преступлению на почве педофилии.

На записи слышно, как Варга рассказывает о попытке уничтожения части улик по так называемому делу Волнера — Шадля, ответственным называется глава кабинета премьера Антал Роган. Главным фигурантом этого расследования является экс-госсекретарь Минюста Пал Волнер — в 2022 году ему предъявили обвинение в получении взяток от бывшего главы службы судебных приставов Дьердя Шадля.

Ранее Орбан предположил, что западные войска могут оказаться в зоне боевых действий на Украине через два-три месяца. Премьер заявил, что то, что ранее казалось невероятным, вскоре может стать реальным.