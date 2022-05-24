Турция требует от Швеции и Финляндии письменные гарантии по членству в НАТО Чавушоглу заявил о необходимости письменных соглашений от Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для начала дискуссии по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО необходимо дождаться письменного соглашения о прекращении поддержки терроризма со стороны обеих стран. Дипломат уточнил, что по данному вопросу делегаты от Хельсинки и Стокгольма в скором времени приедут в Анкару, пишет Hürriyet.

Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать терроризм, нам нужно письменное соглашение о конкретном шаге, — заявил Чавушоглу.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция скажет нет членству Швеции и Финляндии и будет продолжать ту же линию. По его словам, у Турции есть полномочия заблокировать вступление в НАТО обеих названных стран, которые являются «очагом терроризма».

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев отметил, что в случае расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции Россия будет обязана отреагировать на угрозу собственной безопасности. По его словам, НАТО — военный блок, совершающий наступательные движения.