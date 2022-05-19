Эрдоган: Турция заблокирует членство Швеции и Финляндии в НАТО

Реджеп Тайип Эрдоган / Фото tccb.gov.tr

Турция проинформировала членов НАТО, что скажет нет членству Швеции и Финляндии и будет продолжать ту же линию, заявил на встрече с молодёжью президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводятся в Twitter президента, у Турции есть полномочия заблокировать вступление в НАТО обеих названных стран, которые являются «очагом терроризма».

Мы сказали нашим партнёрам, что скажем нет членству Швеции и Финляндии в НАТО. Будем продолжать наш путь в этом же направлении, — подчеркнул Эрдоган.

Президент также отметил, что не намерен разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и продолжает «телефонную дипломатию» с ними обоими. Свою позицию он объяснил тем, что новая мировая война никому не выгодна.

Ранее президент Турции высказался против присоединения Швеции и Финляндии к НАТО. Его позиция обоснована тем, что эти два кандидата поддерживают Рабочую партию Курдистана, которую в Анкаре считают террористической организацией. Хельсинки и Стокгольм дают организации курдов преференции, а также позволяют вести агитацию и открывать офисы.

В связи с этим Турция заблокировала начало переговоров в НАТО по вопросу присоединения к блоку Швеции и Финляндии и выдвинула ряд требований, без выполнения которых Анкара не одобрит эту заявку. Первое требование к потенциальным членам НАТО будет состоять в признании озабоченности Турции по поводу курдских ополченцев как внутри страны, так и в Сирии и Ираке.