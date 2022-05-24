Патрушев пообещал реакцию РФ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО Патрушев: Россия отреагирует на появление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции

Николай Патрушев / Фото Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью «Аргументам и фактам», что в случае расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции Россия будет обязана отреагировать на угрозу собственной безопасности. По его словам, НАТО представляет собой агрессивный наступательный военный блок, вхождение в который подразумевает передачу значительной части суверенитета Вашингтону.

В случае <...> расширения военной инфраструктуры Альянса на территории Финляндии и Швеции Россия воспримет это в качестве прямой угрозы собственной безопасности и обязана будет отреагировать, — подчеркнул Патрушев.

После начала военной спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия сообщили о желании присоединиться к военно-политическому блоку. Россия выступает против расширения Альянса в восточном направлении, к территориям государства. Президент России Владимир Путин не раз утверждал, что руководство НАТО «обмануло» РФ, когда в 1997 году заявило, что дальнейшего расширения не будет, однако к НАТО присоединились с того момента более 10 стран.

Как заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков, вступление Швеции и Финляндии в НАТО «станет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями». Он также выразил мнение, что безопасность государств после их вступления в Альянс не укрепится, а ситуация в мире радикально поменяется, с чем Россия мириться не будет.

В ответ на это премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос размещения в стране баз или ядерного оружия после вступления в НАТО не стоит на повестке дня. По её словам, всё будет зависеть от решения самой страны, которая также сохранит статус посредника в международных процессах, а сам Альянс не заинтересован в размещении такого оружия в стране.