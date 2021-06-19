Третью партию «Спутника V» доставили в Молдавию

https://static.news.ru/photo/80b89ea8-d0df-11eb-a7f5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Молдову прибыла третья партия вакцины «Спутник V». Спецрейсом из России было доставлено 30 тысяч доз препарата, из которых 10 тысяч предназначаются для Приднестровья, сообщается на сайте МИД РФ.

По словам официального представителя дипведомтсва Марии Захаровой, общее количество препарата «Спутник V», поставленного в Молдавию, составило 172 тысячи доз.

Самолёт из Москвы в международном аэропорту встретили депутат парламента Владимир Односталко и представители министерства здравоохранения, труда и социальной защиты. Как написал депутат на своей странице в Facebook, эту вакцину очень ждут, так как первая партия закончилась очень быстро.

Ранее первая и вторая партии вакцины, каждая в количестве 71 тысячи доз, были доставлены в аэропорт Кишинева, соответственно, 24 и 30 апреля. Кроме того, власти республики ведут переговоры о закупке более 700 тысяч доз российской вакцины.

Как сообщалось, власти Словакии приняли решение прекратить запись на вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Всего Братислава закупила 200 тысяч ампул вакцины. Срок годности первых 100 тысяч истечёт к концу июля. Власти планируют продать неиспользованные дозы другим странам или даже отдать их бесплатно.