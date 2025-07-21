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21 июля 2025 в 12:10

Трампа заподозрили в готовности снова поменять позицию по Украине

FT: Европа опасается возможной смены позиции Трампа по конфликту на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может снова поменять свою позицию по конфликту на Украине, сообщает британская газета Financial Times (FT). Отмечается, что такая возможность вызывает тревогу в Европе.

Для того чтобы европейские и другие союзники (Украины. — NEWS.ru) смогли укрепить свою поддержку надолго, они должны как можно скорее воспользоваться преимуществом, возникшим в результате изменения позиции Трампа — на случай, если он снова передумает, — сказано в материале.

Как пишут авторы, надежным подходом для западных стран могли бы стать решительные скоординированные действия «Большой семерки» и Евросоюза по установлению более низких цен на российскую нефть. Также союзники Киева могут продолжать вводить ограничения на так называемый теневой флот РФ, сказано в материале.

Ранее та же газета сообщала, что Дональд Трамп на переговорах с Евросоюзом настаивает на включении в будущую торговую сделку пошлин в размере 15–20%. По данным издания, позиция Вашингтона стала жестче по сравнению с предыдущими предложениями — до этого рассматривалась базовая ставка 10%.

Прежде стало известно, что администрация Трампа планирует ввести 100-процентные пошлины на российские энергоносители. По прогнозам аналитиков, это ударит по основным покупателям нефти и газа из РФ — Китаю и Индии, что может спровоцировать торговые конфликты с США. Эксперты также предупреждают, что дополнительные пошлины на китайские товары способны фактически парализовать американо-китайскую торговлю.

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