Трампа заподозрили в готовности снова поменять позицию по Украине FT: Европа опасается возможной смены позиции Трампа по конфликту на Украине

Президент США Дональд Трамп может снова поменять свою позицию по конфликту на Украине, сообщает британская газета Financial Times (FT). Отмечается, что такая возможность вызывает тревогу в Европе.

Для того чтобы европейские и другие союзники (Украины. — NEWS.ru) смогли укрепить свою поддержку надолго, они должны как можно скорее воспользоваться преимуществом, возникшим в результате изменения позиции Трампа — на случай, если он снова передумает, — сказано в материале.

Как пишут авторы, надежным подходом для западных стран могли бы стать решительные скоординированные действия «Большой семерки» и Евросоюза по установлению более низких цен на российскую нефть. Также союзники Киева могут продолжать вводить ограничения на так называемый теневой флот РФ, сказано в материале.

Ранее та же газета сообщала, что Дональд Трамп на переговорах с Евросоюзом настаивает на включении в будущую торговую сделку пошлин в размере 15–20%. По данным издания, позиция Вашингтона стала жестче по сравнению с предыдущими предложениями — до этого рассматривалась базовая ставка 10%.

Прежде стало известно, что администрация Трампа планирует ввести 100-процентные пошлины на российские энергоносители. По прогнозам аналитиков, это ударит по основным покупателям нефти и газа из РФ — Китаю и Индии, что может спровоцировать торговые конфликты с США. Эксперты также предупреждают, что дополнительные пошлины на китайские товары способны фактически парализовать американо-китайскую торговлю.