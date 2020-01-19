https://static.news.ru/photo/748503ae-3ab5-11ea-b7bb-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл назвал выход дочери Меган вместе с супругом принцем Гарри из королевской семьи превращением британской монархии в «Walmart с короной», пишет газета the Mirror.

[Британская монархия — это] одно из величайших и долгоживущих образований за всю историю. <...> Они разрушают её, они удешевляют её, делают её потертой. Они превращают её в [супермаркет] Walmart с короной на нём. Они не должны были делать этого, — считает Маркл.

По словам 75-летнего отца, Меган понимала, что берёт на себя обязательство стать частью королевской семьи и представлять её. Томас Маркл разочарован тем, что герцог и герцогиня Сассекские отдаляются от короны, ведь его дочь «на самом деле получила мечту каждой девушки».

Он предположил, что дочь отказывается от высокого статуса за деньги.

Как писал NEWS.ru, отец и Меган почти не общаются лично — мужчина до последнего не знал о королевской свадьбе дочери. В 2020 году Томас Маркл может выступить против дочери в суде по иску газеты Mail on Sunday.