Telegram-каналы как средство избежать мобилизации Почему украинцы массово подписываются на «Повестку»?

Фото: Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Важный индикатор состояния общества — популярность тех или иных Telegram-каналов. На Украине Telegram-канал «Повестки Киев» имеет 104 тысячи подписчиков, «Повестки Запорожье» — 100 тысяч, «Повестки Харьков» — 105 тысяч, «Повестки Одесса» — 113 тысяч, «Повестки Днепр» — 94 тысячи, «Де роздають повiстки? Львiв» — 97 тысяч, и даже в маленьком Ивано-Франковске канал о мобилизации в ВСУ набрал уже 54 тысячи подписчиков. При этом надо учитывать, что во многих городах имеется по нескольку каналов с аналогичными названиями, которые делят между собой аудиторию, так что общий их охват гораздо больше, чем у самого крупного.

Также любопытно сопоставить число подписчиков с численностью населения. Получается, что в крупнейших областных центрах Украины на каналы подписан каждый десятый житель. Даже если прибавить число сельских жителей (но в районах могут быть свои каналы), все равно получается значительное число.

И это не случайно, ведь такие каналы информируют местных жителей о текущих местах вручения повесток. При этом они абсолютно аполитичны, не занимаются никакой пропагандой. Но вот эта-то информация о повестках и является тем, что обеспечивает им такую популярность среди украинцев, причем число подписчиков постоянно растет.

Новости о повестках важны тем, что желание избежать их вручения и, как следствие, отправки на фронт является преобладающим желанием все большего количества украинцев. Тяжелые потери ВСУ за последнее время в боях за Бахмут и Соледар, которые невозможно скрыть, сильно изменили настроения потенциальных военнослужащих. Если в начале СВО имелся ура-патриотический настрой, существовала вера в быструю и легкую победу малой кровью, то через 11 месяцев настало трезвое понимание невозможности этого, а ужасающие кадры с передовой, или, как выражаются на Украине, с «нуля», лишь укрепляют это мнение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После 24 февраля многие на Украине записались в части территориальной самообороны, наивно думая, что тем самым спасутся от отправки на фронт, но их кинули как раз на линию боевого соприкосновения, чтобы задержать любой ценой ВС РФ и дать возможность подготовить в тылу и в Европе новые корпуса. Поэтому сейчас с добровольцами ситуация гораздо сложнее, чем была раньше, энтузиазм поутих, и властям в Киеве все больше приходится полагаться на административный нажим.

К тому же первоначально, как отмечают наблюдатели, социальный статус мобилизуемых был преимущественно следующим: проживающие в малых городах и деревнях. Ныне же, когда провинцию уже вычерпали, очередь доходит до крупных городов, до офисного планктона.

Некоторые Telegram-каналы о повестках не стали отключать возможность комментировать сообщения, и комментарии там весьма характерные и откровенные: «У всех есть жизнь, и, конечно, они не хотят ее потерять по личному желанию. Все прекрасно понимают, что происходит с военными на фронте и то, что далеко не все возвращаются целыми. Многие банально не готовы и прекрасно понимают, что едут на убой...

Никто не хочет быть убитым или покалеченным, пока сыновья Данилова, другой верхушки и элиты, сама элита отсиживаются за границей или забронированы от мобилизации».

Дополнительным демотиватором стали самые последние видео, попавшие в интернет, как на Украине обращаются с теми, кто пытается увильнуть от вручения повесток. Публику шокируют жестокие сцены заламывания рук, защелкивания наручников, избиения не подчиняющихся приказам полиции и работников центров комплектации. Последний нашумевший ролик из Кировоградской области, где двое здоровенных полицейских «винтят» пожилого седоватого мужчину и он, уже закованный в наручники, бессильно плюет им в лицо, особенно потряс украинцев. Люди задаются вопросами, чего ждать от таких мобилизованных на фронте, какая у них мотивация и против кого они обратят оружие в первую очередь.

Появляется множество комментариев из серии: «Мы-то думали, что такое возможно только у противника, а чем мы лучше РФ?» Прозрение при виде сцен, похожих на рекрутские наборы в России XIX века, с плачем баб, криками детей, негодованием стариков, приходит к украинцам медленно, но неуклонно. Общим местом стали высказывания, что после окончания боевых действий народ пойдет разбираться с властью, благо на руках есть оружие. Налицо низкий уровень доверия своему правительству и президенту. Офицерам и генералам доверяют не больше, особенно после множества звонков и сообщений с фронта с рассказами о том, как обстоят дела на самом деле. Обещания скорого наступления ВСУ мотивируют мало — все понимают, что при наступательных действиях потери будут еще больше.

Однако осознание не происходит гладко. Много еще остается упований на то, что можно изменить ситуацию и что на Украине всё будет как в США или Израиле — армия либо добровольная, по найму, либо высокопрофессиональная, несущая незначительные потери. Но многие люди не хотят понять, что Украина — не западная страна и что ее противник — не исламские боевики с калашниковыми. Те боевые действия, которые происходят в Донбассе, — это не красивые кадры ударов израильской авиации по сектору Газа или атак морпехов США на разбегающихся при их виде бородатых афганцев в чалмах и шлепанцах.

В нынешней ситуации большие потери ВСУ обеспечены несмотря ни на какую западную военную помощь, ибо это противостояние с противником, не уступающим технически и организационно. И чем дольше будет поступать поддержка с Запада, тем больше будут потери. И тем популярнее будут интернет-ресурсы, помогающие избежать «приглашения на казнь».