При крушении вертолета в Броварах погибло руководство МВД Украины Нацполиция Украины: при крушении вертолета в Броварах погибло руководство МВД страны

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В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД Украины, они находились в вертолете ГСЧС, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Утром 18 января в Броварах на Киевщине раздался взрыв — упал вертолет возле детского сада. По предварительной информации, на месте происшествия погибли 5 человек, — сообщил украинский телеканал.

Украинское агентство УНН сообщило, что упавший вертолет загорелся еще в воздухе.

По информации местной полиции, среди погибших — два пилота, также пострадали дети.

По данным украинских Telegram-каналов, в детсаду находились дети и персонал. Председатель Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба сообщил, что людей из здания эвакуировали.

Как пишет Telegram-канал Mash, упавший вертолет находился на учете МВД Украины. По данным канала, это модель Eurocopter EC225 Super Puma производства французской компании Airbus. Как пишет Mash, Украина приобрела несколько десятков таких летательных аппаратов по соглашению между странами о создании Единой системы авиационной безопасности и защиты.