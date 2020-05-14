Ватикан столкнулся с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Значительная часть доходов в бюджет Святого престола поступала за счёт билетов в местные музеи и пожертвований от верующих, сделанных во время массовых мероприятий. Теперь же, когда поток паломников и туристов в Ватикан иссяк, город-государство ждут непростые времена.

Бюджет Ватикана разделён на две части. Первая — это бюджет Святого престола, который годами остаётся дефицитным. По данным Reuters, церковь зарабатывает около $300 млн ежегодно, а тратит — почти $350 млн. Дыра в бюджете закрывается за счёт второй казны — бюджета города-государства Ватикана. Основная статья его дохода — это музеи, которые посещают миллионов туристов ежегодно, а также сопутствующий бизнес — сувенирные магазины, рестораны и гостиницы. Всё это приносило около $100 млн в год.

Несмотря на то, что Италия начинает постепенно открывать свои музеи после периода карантина, совершенно ясно, что поток гостей в этом году превратится в тонкий ручёек в условиях закрытия границ и опасений граждан за своё здоровье.

Federico Tovoli / Vwpics/Global Look Press

Кроме того, Ватикан принял решение понизить арендную плату для снимающих помещения в городе-государстве, что тоже неизбежно приведёт к сокращению доходов. Святой престол также получает отчисления от своих епископатов по всему миру, но их доходы на фоне пандемии тоже упали. Из-за коронавируса была отложена и ежегодная кампания по сбору пожертвований среди католиков. Обычно «Динарий святого Петра» обеспечивал $50-65 млн для казны Святого престола. По прогнозам нового главы Секретариата экономики Ватикана отца Хуана Антонио Герреро, в этом году их доходы могут сократиться на четверть, а то и наполовину.

Ватикану не грозит дефолт, — объяснил Хуан Антонио Герреро. — Но нас ждут, определённо, сложные года. Церковь выполняет свою миссию благодаря пожертвованиям верующих, и мы не знаем, сколько они будут готовы отдать.

Проблемы, с которыми столкнулся Ватикан, общие для всех государств, по которым гуляет коронавирус, хотя в нём самом зарегистрировано не более десятка инфицированных. Но если другие государства могут позволить себе взять кредит и залатать дыры в бюджете за счёт госдолга, то Ватикан не может финансировать свою деятельность за счёт этих средств. К тому же, у него отсутствует такой важный источник дохода, как налоги — будучи некоммерческим институтом, Святой престол их не собирает.

Думаю, наша ситуация сродни той, в которой оказались все остальные, — считает член ватиканской комиссии по социальным последствиям кризиса Аугусто Зампини. — У любой компании или государства есть резервы и фонды на случай непредвиденных ситуаций, и мы ими воспользуемся. Но этого хватит только на некоторое время.

В марте в Ватикане прошло экстренное совещание о мерах выхода из сложившейся ситуации. Как стало известно журналистам, сэкономить решили за счёт сокращения административных расходов. На данный момент в Святом престоле официально трудоустроены 5000 человек, из которых 2000 — члены Римской курии, 952 — священники, а остальные — миряне. Ещё около 2000 человек работают на город-государство Ватикан, в основном это сотрудники музеев.