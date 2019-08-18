Первая леди Франции Брижит Макрон вечером 17 августа появилась на публике с бандажом на руке. Это связано с тем, что она вывихнула плечо, поскользнувшись на лодке.
Несмотря на травму, Бриджит Макрон вместе со своим супругом присутствовала на встрече, организованной мэром коммуны Борм-ле-Мимоза в департаменте Вар на юго-востоке Франции по случаю годовщины освобождения от нацистской оккупации, пишет
После встречи президентская чета отправилась с местными жителями на прогулку, где они «делали селфи и обменивались рукопожатиями».
Как писал News.ru, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что жители страны должны преодолеть разногласия и насилие, продемонстрировав умение объединяться в важные исторические моменты. По его словам, французов должна примирить «любовь к родине».