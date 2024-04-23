Сунак переводит на военный режим английский ВПК

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Британская оборонная промышленность переводится на военный режим, заявил премьер-министр королевства Риши Сунак на брифинге в штабе 1-й Варшавской бронетанковой бригады. По его словам, которые приводит польский портал interia.pl, Украина будет получать военную поддержку как минимум на текущем уровне до тех пор, пока это будет необходимо.

Мы переведем британскую оборонную промышленность в режим войны, — сказал он.

Ранее Сунак пообещал предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму £500 млн ($617 млн). В него войдут 400 транспортных средств, в том числе 160 защищенных автомобилей «Хаски» и 162 бронемашины, 1600 единиц оружия, 4 млн патронов и 60 катеров с оборудованием.

В то же время палата представителей Конгресса США 20 апреля одобрила законопроекты по оказанию военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Также парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву.

Бельгия выделила €200 млн на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы. Как сообщила министр иностранных дел страны Аджа Лябиб, она намерена добиваться предоставления еще «многих миллионов евро» на поставки вооружения. По ее словам, это «моральный долг ЕС».