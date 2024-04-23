Премьер Британии посулил Украине крупнейший пакет военной помощи Британия планирует выделить Украине пакет военной помощи на $617 млн

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму £500 млн ($617 млн), пишет Guardian. В него также войдут 400 транспортных средств, в том числе 160 защищенных автомобилей «Хаски» и 162 бронемашины, 1600 единиц оружия, 4 млн патронов и 60 катеров с оборудованием.

В результате общая сумма помощи Украине со стороны Великобритании за год составит £3 млрд, подсчитало издание. Финансирование будет получено из резервов Казначейства. Поставку техники оплатит Минобороны Британии.

Соединенное Королевство всегда будет играть свою роль на переднем крае европейской безопасности, защищая наши национальные интересы и поддерживая наших союзников по НАТО, — подчеркнул Риши Сунак.

В начале апреля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Великобритании Риши Сунак провели переговоры на тему наращивания поставок вооружения Украине. По информации канцелярии британского премьера, в телефонном разговоре речь шла о передаче боеприпасов, беспилотников и средств ПВО. России нельзя позволить одержать победу в конфликте с Украиной, пришли к единому мнению Сунак и Макрон.