«Моральный долг ЕС»: Бельгия увеличила военную помощь Украине Бельгия выделила €200 млн на закупку боеприпасов для Украины

Бельгия выделила €200 млн на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы, сообщила министр иностранных дел страны Аджа Лябиб. Она подчеркнула, что намерена добиваться предоставления еще «многих миллионов евро» на поставки вооружения. По словам главы МИД, которые приводит РИА Новости, это «моральный долг ЕС».

Бельгия уже выделила 200 млн евро в рамках чешской инициативы. Я буду выступать за то, чтобы мы выделили еще много миллионов евро, поскольку, хотя мы и вкладываемся в восстановление Украины, сейчас более важно усилить ее военную систему и помешать России наступать и продвигаться ближе к Европе, — сказала Лябиб на встрече глав МИД и минобороны ЕС в Люксембурге.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Киев получит поддержку в размере $61 млрд, Тель-Авив — $26,38 млрд, а Тайбэй на «противостояние коммунистическому Китаю» — $8,12 млрд.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов позже заявил, что Украина готовится к контрнаступлению с применением нового вооружения. Он утверждает, что страны Запада не будут препятствовать атакам ВСУ по территории России.