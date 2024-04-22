Стало известно о подготовке Украины к контрнаступлению с новым оружием Член СПЧ Ионов: Украина готовится к контрнаступлению с новым вооружением

Фото: МО Украины

Украина готовится к контрнаступлению с применением нового вооружения, заявил URA.RU член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов. Он утверждает, что страны Запада не будут препятствовать атакам ВСУ по территории России.

Сейчас идет последнее приготовление к мобилизации на Украине. Они хотят провести контрнаступление, после которого потеряют свой всяческий военный потенциал. Поэтому нас ждет в этом году серьезное обострение на фронтах. Появится большое количество современного оружия, — объяснил Ионов.

Член СПЧ подчеркнул, что все атаки на Россию координируют штабы НАТО, расположенные в Румынии и Польше. По его словам, применение ракет ATACMS и SCALP не может проходить без контроля американских и европейских военнослужащих.

Нам нужно быть готовыми, но в любом случае все прекрасно понимают, что победа за нами. Ведь Украина растеряла весь потенциал, а националисты потеряли боевой дух, — заключил Ионов.

Ранее глава комитета по разведке сената США Марк Уорнер заявил, что США могут начать отправку вооружения на Украину на следующей неделе. Он отметил, что поставки стартуют после того, как американский президент Джо Байден подпишет законопроект о военном пакете в $61 млрд.