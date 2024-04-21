Шольц призвал Нетаньяху избегать обострения ситуации на Ближнем Востоке

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о необходимости избежать обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт. По его словам, которые приводит ТАСС, глава немецкого правительства также уведомил израильского коллегу о решении стран Евросоюза ввести новые санкции против Ирана.

Премьер-министр Нетаньяху проинформировал канцлера о ситуации в регионе. Канцлер подчеркнул, что по-прежнему важно избежать эскалации и расширения конфликта в регионе. <...> Канцлер подтвердил, что правительство ФРГ будет и впредь тесно согласовывать свои действия с партнерами по G7 и ЕС, — сказал Хебештрайт.

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац ранее предположил, что вслед за его страной атакует остальной мир. Он написал, что недавний удар по израильской территории был «лишь анонсом» того, что ожидает другие страны планеты, поэтому Тегеран нужно остановить как можно скорее.

До этого заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни заявил, что правительство примет ответные меры в течение нескольких секунд в случае атаки со стороны Израиля. По его словам, удар по израильской территории при таком развитии событий будет намного сильнее, чем предыдущий. Власти Израиля совершили стратегическую ошибку, обстреляв иранское консульство в Сирии, констатировал дипломат.