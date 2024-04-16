«За секунды»: в Иране пообещали мгновенный ответ на атаку Израиля Замглавы МИД Ирана: Тегеран ответит на атаку Израиля в течение нескольких секунд

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран примет ответные меры в течение нескольких секунд в случае атаки со стороны Израиля, заявил заместитель министра иностранных дел ближневосточной страны Али Багери Кяни. По его словам, которые приводит агентство IRNA, в таком случае удар по израильской территории будет намного сильнее, чем предыдущий.

Если [Израиль] попытается тронуть иранскую землю, определенно получит намного более сильный удар по сравнению с предыдущим. Если [Израиль] совершит еще одну ошибку, ответ будет сильным и немедленным и будет измеряться не днями и не часами, а секундами, — сказал Багери Кяни.

Он считает, что власти Израиля совершили стратегическую ошибку, нанеся удар по иранскому консульству в Сирии. По словам Багери Кяни, после этого у Ирана появились законные основания испытать оборонный и военный потенциал страны.

Ранее США в частном порядке уведомили Израиль, что при ответном ударе по Ирану он «будет делать это в одиночку». По данным зарубежных СМИ, Вашингтон не планирует участвовать в наступательных военных операциях против Тегерана. Американская сторона заняла соответствующую позицию в связи с опасениями более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.