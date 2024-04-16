США решили оставить Израиль один на один с Ираном ABC: США уведомили Израиль, что не будут участвовать в ударе по Ирану

Фото: IDF/XinHua/Global Look Press

Начальник штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви

США в частном порядке оповестили Израиль, что в случае ответного удара по Ирану он «будет делать это в одиночку», сообщает ABC со ссылкой на источники. По словам одного из них, Вашингтон не станет участвовать в наступательных военных операциях против Тегерана.

Утверждается, что американская сторона заняла соответствующую позицию в связи с опасениями более масштабного конфликта на Ближнем Востоке. В то же время другой источник телеканала отметил, что послание США передали высшим должностным лицам Израиля.

Отмечается, что подобное послание является «необычайным» для союзника США, который «на протяжении десятилетий получал больше военной помощи, чем любая другая страна». Однако администрация президента США Джо Байдена решила дать понять Тель-Авиву, что не пойдет на эскалацию после нескольких месяцев самостоятельных действий Израиля в Газе, которые не раз критиковали в Вашингтоне, пояснили на ABC.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на осведомленные правительственные источники сообщил, что Байден предостерег премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от нанесения ответных ударов по Ирану. По имеющейся информации, Байден в частном порядке заявил, что опасается попыток со стороны Нетаньяху втянуть США в более широкий конфликт в регионе.