Байден передумал помогать Израилю: что он сказал Нетаньяху

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон не станет участвовать в наступательных действиях против Ирана. Почему американский лидер передумал помогать Тель-Авиву?

Что Байден сказал Нетаньяху

16 апреля телеканал NBC со ссылкой на осведомленные правительственные источники сообщил, что Байден предостерег Нетаньяху от нанесения ответных ударов по Ирану.

Согласно данным канала, американский лидер донес до своего ближневосточного союзника, что США «не будут участвовать в каких-либо наступательных действиях против Ирана». Кроме того, Байден в частном порядке заявил, что опасается попыток со стороны Нетаньяху втянуть США в более широкий конфликт в регионе.

«Президент Джо Байден, который публично подтвердил „железную“ приверженность своей администрации обороне Израиля, в частном порядке выразил обеспокоенность тем, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается втянуть Вашингтон в более широкий конфликт, сообщили три человека, знакомые с его комментариями», — говорится в публикации.

Тем не менее, отмечают собеседники, США считают ответ Израиля на недавнее нападение Ирана «неизбежным», но ожидают, что он будет «ограниченным по масштабам».

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден в ночь на 14 апреля также говорил по телефону с израильским премьером, сообщили журналистам в Белом доме. Там не привели деталей, пообещав, что обнародуют их позже. О разговоре двух лидеров также сообщили в канцелярии Нетаньяху, передает Times of Israel. Беседа состоялась после того, как премьер провел заседание военного кабинета Израиля. Израильская сторона также не уточнила подробностей.

Однако израильские СМИ пишут, что американский лидер попросил Нетаньяху воздержаться от ответа Ирану. Как отмечает канал NBC News, администрация Байдена считает, что израильтяне «не всегда принимают лучшие стратегические решения».

Также канал со ссылкой на три источника сообщает: Байден в частном порядке выражал обеспокоенность в связи с тем, что Израиль «попытается еще глубже втянуть США в более широкий конфликт». Со слов собеседников, в Вашингтоне обеспокоены, что Тель-Авив при ответе на нападение Ирана не учтет возможные последствия своих действий.

Какие обещания Вашингтон давал Тель-Авиву

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что команда Джо Байдена поддерживает постоянную связь с израильскими чиновниками, а также с другими партнерами и союзниками.

«Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля непоколебима», — отметила Уотсон, подчеркнув, что США будут поддерживать союзников в свете угроз со стороны Ирана.

Также лидер республиканского большинства заявил, что палата представителей Конгресса США в свете атаки Ирана на следующей неделе рассмотрит законопроект о помощи Израилю, детали будут обнародованы позднее.

«Палата представителей рассмотрит законопроект, который поддерживает нашего союзника Израиль», — написал Скализ в соцсети Twitter (Х), отметив, что инициатива привлечет к ответственности Иран и поддерживаемые им группировки.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд на срочном заседании Совета Безопасности организации заявил, что Соединенные Штаты намерены в ближайшие дни изучить дополнительные меры для привлечения Ирана к ответственности в ООН за ответный удар по Израилю.

«В ближайшие дни и в консультации с другими государствами-членами США изучат дополнительные меры по привлечению Ирана к ответственности здесь, в Организации Объединенных Наций. Совет Безопасности должен немедленно и безоговорочно осудить агрессивные действия Ирана и призвать Иран, его партнеров и посредников прекратить свои нападения», — считает американский дипломат.

Вуд утверждает, что США «поддерживают Израиль в осуществлении его неотъемлемого права на самозащиту». «Как заявил [президент США Джо] Байден, мы будем поддерживать тесные контакты с лидерами Израиля», — добавил он.

Читайте также:

Названа причина бессилия Израиля перед иранским гиперзвуком

Военэксперт оценил вероятность ядерного удара на Ближнем Востоке

Рогозин назвал победителя в большой войне Израиля и Ирана