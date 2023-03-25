«Сумасшедшие времена»: Вучич оценил решение по ордеру на арест Путина Вучич назвал выдачу ордера на арест Путина признаком сумасшедших времен

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Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что преследование «лидера одной из величайших стран мира» является признаком сумасшедших времен, в которые мы живем. Так он прокомментировал выдачу ордера на арест президента России Владимира Путина на траурных мероприятиях к 24-й годовщине бомбардировок Югославии, сообщает портал Novosti.rs.

Мы живем в сумасшедшие времена <...>. Перед нами тяжелый период, мы живем в такие времена. Мог ли кто-нибудь представить, что будет преследоваться лидер одной из величайших стран мира? — задался вопросом сербский президент.

Решение Международного уголовного суда (МУС) по Путину резко раскритиковали в России. В США президент Джо Байден назвал такое решение обоснованным. В ФРГ подтвердили, что арестуют президента России в случае визита в страну, в ответ на заявление Берлина российский СК начал проверку.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительство ЮАР и правящая партия Африканский национальный конгресс в преддверии саммита БРИКС рассматривают варианты, позволяющие избежать исполнения ордера МУС на арест Владимира Путина. В агентстве отметили, что правительство ЮАР проводит консультации с юристами по актуальному вопросу.