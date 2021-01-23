Суд в Испании освободил фигурантов дела «русской мафии»

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Высший суд Валенсии освободил четверых человек, задержанных в декабре в рамках дела «русской мафии». При этом у них изъяли паспорта и запретили покидать пределы страны.

Среди освобождённых из-под стражи — Алексей Широков, которого испанское издание El Pais называло ранее «королём отмывания». По информации журналистов, благодаря связям в администрации города Аликанте Широков оказывал незаконные юридические услуги, в том числе способствовал в получении вида на жительство в Испании. Также в полиции сообщили, что обнаружили у россиянина большое количество оружия.

В декабре испанская полиция задержала 23 человека по подозрению в совершении ряда преступлений, в том числе в отмывании денег. Среди задержанных оказались граждане Казахстана, Алжира, Украины, а также восемь россиян. Силовики изъяли оружие, ювелирные изделия, автомобили, более €300 тысяч наличными.

В Национальной полиции заявили о крупнейшем расследовании против «мафии из Восточной Европы» за последнее десятилетие. Впоследствии многих задержанных отпустили, кроме четверых, их освободили из-под стражи сегодня.

Как сообщал NEWS.ru, суд в Москве приговорил в конце декабря бывшего председателя совета директоров АО «БТА Банк» Мухтара Аблязова к 15 годам лишения свободы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе мошенничество в особо крупном размере и легализация имущества, полученного преступным путём.