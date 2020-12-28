Экс-председателя правления БТА Банка заочно приговорили к 15 годам колонии

https://static.news.ru/photo/eb9757da-4928-11eb-95c8-fa163e074e61_660.jpg Мухтар Аблязов Фото: Владимир Третьяков/РИА Новости

Таганский районный суд Москвы заочно вынес приговор бывшему председателю совета директоров АО «БТА Банк» Мухтару Аблязову, действующему председателю правления того же банка Роману Солодченко, а также сотрудникам кредитной организации Артуру Трофимову, Игорю Кононко, Татьяне Параскевич, Анатолию Ерещенко и Александру Удовенко.

Аблязов получил самый большой срок — 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Ерещенко и Удовенко приговорены к 13 годам заключения, Параскевич — к 12, Кононко — к 10. Всех обвиняемых признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), частью 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация имущества, полученного преступным путём) и частью 3 статьи 165 УК РФ (причинение особо крупного ущерба путём обмана в составе организованной группы). Суд также удовлетворил гражданский иск БТА Банка на сумму 173 млрд рублей к бывшему председателю правления и другим осуждённым.

В ходе процесса было установлено, что обвиняемые за период с 2006 по 2009 год похитили более 58 млрд рублей, принадлежащих банку. Злоумышленники выдавали кредиты под залог земельных участков, а затем незаконно прекращали действие договоров ипотеки. Кредитная организация в результате лишилась возможности взыскивать предметы залога, которыми мошенники распоряжались по своему усмотрению.

В ходе предварительного следствия в качестве обеспечительных мер по иску банка был наложен арест на земельные участки и акции офшорных компаний, принадлежащие Аблязову, а также на счета и объекты недвижимости его сообщников.

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