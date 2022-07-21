Суд не стал запрещать арестованному Додону общаться с прессой

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Игорь Додон

Адвокат бывшего президента Молдавии Игоря Додона заявил, что суд продлил политику домашний арест на 30 суток, но отказался запрещать ему общаться с прессой. Юрист Николай Пустурсу в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что сторона Додона намеревается обжаловать решение суда.

Кроме продления домашнего ареста прокурор попросил дополнительно утвердить для Игоря Додона новые условия, а именно — запрет на общение с прессой и использование телефона. Суд оставил только домашний арест и отклонил дополнительные требования прокурора. В любом случае мы с этим решением не согласны и будем его обязательно обжаловать. В нашем понимании не было представлено доказательств, которые бы указывали, что Додон хочет помешать следствию, — заявил Пустурсу.

По его словам, сторону обвинения особенно беспокоит тот факт, что экс-президент Молдавии общается с российской прессой. Пустурсу убежден, что изначальное решение суда о домашнем аресте Додона говорит о невиновности политика. Правозащитник убежден: кроме провокационной съемки, изобличающей экс-президента, у стороны обвинения нет никаких доказательств.

В конце весны 2022 года экс-главе страны предъявили обвинение в пассивной коррупции, незаконном обогащении, госизмене и незаконном финансировании политической партии. С мая Додон находится под домашним арестом. Политик отрицает свою вину и считает дело «политически мотивированным».