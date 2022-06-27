Прокуратура Молдавии обвинила Додона в превышении полномочий

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Игорь Додон

Экс-президенту Молдавии Игорю Додону предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий «в интересах ОПГ», сообщается на сайте генеральной прокуратуры республики. Обвинения относятся к 2008 году, когда Додон возглавлял Министерство экономики Молдавии и был первым вице-премьером страны.

Бывшему президенту Молдавии было предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с превышением должностных полномочий, <...> в интересах организованной преступной группы, в рамках уголовного дела «Энергоком», — сказано в сообщении.

По версии следствия, в начале 2008 года руководство компании Energocom, которая отвечает за обеспечение Молдавии электроэнергией, якобы вступило в сговор с сотрудниками Министерства экономики, Национального агентства по регулированию энергетики и лицами из-за рубежа. Вместе они реализовали схему, которая позволяла участникам дела необоснованно завышать закупочную цену на электроэнергию и присваивать разницу. Предварительный ущерб от этой схемы составляет почти $12 млн. Сам Додон назвал это дело политическим и свою вину не признал.