22 марта 2026 в 14:10

Стубб раскрыл, как снятие санкций с России скажется на Украине

Стубб: снятие Вашингтоном санкций с России вредит Украине

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press
Снятие ограничения с российской нефти нанесет ущерб Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб, комментируя соответствующее решение США. По его словам, которые передает The Telegraph, нельзя точно сказать, вернет ли Вашингтон санкции обратно после завершения ближневосточного конфликта.

Это сильно вредит, — заявил Стубб.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что американский министр финансов Скотт Бессент объявил о снятии ограничений США с 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите, — так Вашингтон признал, что без России нет стабильности на глобальном энергетическом рынке. По его словам, речь идет и о смягчении ограничений для Индии.

Также сообщалось, что решение США ослабить санкционное давление на российскую нефть вызывает серьезное беспокойство в Европе. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что такой шаг создает опасный прецедент. Она подчеркнула, что текущая эскалация на Ближнем Востоке не должна становиться причиной смещения фокуса международного сообщества с ситуации вокруг Украины.

