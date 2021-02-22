Столкновения националистов с полицией начались у офиса Зеленского в Киеве

Сторонники националиста Сергея Стерненко, приговорённого к лишению свободы на семь лет и три месяца, вышли на акцию протеста к офису президента Украины Владимира Зеленского. Охраной здания занимаются полицейские, с которыми у активистов начались столкновения.
На улице собрались несколько сотен протестующих. Здание президентской администрации огорожено кордоном силовиков.
Активисты попытались прорвать оцепление и попасть к офису Зеленского. Они пели гимн и кричали «Киев, вставай» и «Позор». В определённый момент полицейские перешли в наступление и начали оттеснять протестующих.
В толпе раздался звук, похожий на звук взрыва петарды. Это вызвало крики людей в толпе. Одновременно протестующие зажгли фаеры,
23 февраля приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека группой лиц по предварительному сговору и приговорил его к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Подсудимый в прошлом возглавлял одесскую ячейку «Правого сектора» (запрещённая на территории РФ организация).
Украинский националист не согласился с приговором. Его сторонники после оглашения вердикта суда угрожали стороне обвинения, отмечены столкновения радикалов с полицией. Защита Стерненко собралась подавать апелляцию на приговор, писал NEWS.ru.