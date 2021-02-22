Украинского националиста Стерненко приговорили к семи годам заключения

https://static.news.ru/photo/80d22fe8-75cd-11eb-a9b8-96000091f725_660.jpg Сергей Стерненко Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека группой лиц по предварительному сговору и приговорил его к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Подсудимый в прошлом возглавлял одесскую ячейку «Правого сектора» (запрещённая на территории РФ организация).

Как передаёт ТАСС, украинский националист не согласился с приговором. Его сторонники после оглашения вердикта суда угрожали стороне обвинения, отмечены столкновения радикалов с полицией. Защита Стерненко собралась подавать апелляцию на приговор.

Как установили следствие и суд, в 2015 году Стерненко с сообщниками похитили депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича. Чиновник сам написал заявление в полицию, сообщив также, что националисты его пытали и требовали 300 тысяч гривен за освобождение. Уголовное дело по заявлению Щербича было возбуждено, но расследовать его начали только в 2019 году.

Стерненко также проходит обвиняемым по делу об убийстве. Следствие считает, что весной 2018 года в уличной драке в Одессе он нанёс несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, от чего тот скончался. Защита националиста настаивает, что речь идёт о самообороне.

Ранее украинского президента Владимира Зеленского попросили вернуть националисту Степану Бандере звание Героя Украины. Соответствующее заявление на имя главы государства направил Львовский областной совет, писал NEWS.ru.