16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Украинского националиста Стерненко приговорили к семи годам заключения

14:24, 23 февраля 2021
Сергей Стерненко Сергей Стерненко Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека группой лиц по предварительному сговору и приговорил его к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Подсудимый в прошлом возглавлял одесскую ячейку «Правого сектора» (запрещённая на территории РФ организация).

Как передаёт ТАСС, украинский националист не согласился с приговором. Его сторонники после оглашения вердикта суда угрожали стороне обвинения, отмечены столкновения радикалов с полицией. Защита Стерненко собралась подавать апелляцию на приговор.

Как установили следствие и суд, в 2015 году Стерненко с сообщниками похитили депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича. Чиновник сам написал заявление в полицию, сообщив также, что националисты его пытали и требовали 300 тысяч гривен за освобождение. Уголовное дело по заявлению Щербича было возбуждено, но расследовать его начали только в 2019 году.

Стерненко также проходит обвиняемым по делу об убийстве. Следствие считает, что весной 2018 года в уличной драке в Одессе он нанёс несколько ударов ножом жителю Черноморска Ивану Кузнецову, от чего тот скончался. Защита националиста настаивает, что речь идёт о самообороне.

Ранее украинского президента Владимира Зеленского попросили вернуть националисту Степану Бандере звание Героя Украины. Соответствующее заявление на имя главы государства направил Львовский областной совет, писал NEWS.ru.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео