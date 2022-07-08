Stern: задержаны немецкие военные, планировавшие взорвать Крымский мост

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

В Германии задержаны двое солдат бундесвера, похищавших оружие и оборудование из различных казарм в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, чтобы впоследствии взорвать Крымский мост, сообщает издание Stern. С прошлого лета преступной группой из 12 человек было совершено не менее пяти краж со взломом.

По данным расследования, двое мужчин в составе преступной группы <...> ещё с прошлого года участвовали в кражах, неоднократно проникая на военные объекты в земле Шлезвиг-Гольштейн и похищая вооружение и оборудование, — сказано в материале.

Непосредственно перед арестом в ночь на 22 мая двое арестованных пытались проникнуть на базу военных водолазов в Эккернфёрде, после чего планировали выехать с похищенным оборудованием на Украину. В домах арестованных обнаружили боеприпасы, оружие и взрывчатку, которые те намеревались продать или использовать на территории Украины.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что для того чтобы повредить пролеты моста или обрушить их, потребуются тысячи фунтов взрывчатки. Именно поэтому планы Украины по его уничтожению малореальны, хотя возможности Украины по нанесению глубоких ударов улучшаются. Чтобы уничтожить Крымский мост, украинская сторона должна приобрести новые ракеты большей дальности или подойти ближе к объекту, отбив часть побережья вдоль Азовского моря.