Стало известно, сколько заплатили исполнителю убийства Захарченко Сотрудник СБУ: исполнитель убийства Александра Захарченко получил пять млн рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Александр Захарченко

Убийце первого главы ДНР Александра Захарченко заплатили пять млн рублей, сообщил сотрудник СБУ Александр Киященко в телефонном разговоре, запись которого оказалась в распоряжении РИА Новости. По словам Киященко, общий «бюджет» убийства составил $2 млн.

Чтобы ты понимал, за «Захарку» заплатили пять млн рублей <...> Человек, который исполнил, нажал на клавишу вовремя, получил пять млн рублей, — рассказывает сотрудник СБУ в телефонном разговоре.

31 августа 2018 года Захарченко получил тяжёлые травмы при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Он скончался в больнице в результате ранения в голову. Власти республики заявили, что к его смерти причастны украинские диверсанты. МИД России назвал взрыв терактом, а президент России Владимир Путин заявил, что убийство было совершено сотрудником спецслужб Украины.

Впоследствии бюст первого главы ДНР открыли в Донецке. Церемония была приурочена к годовщине гибели политика. Участие в ней принял нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин. В своей речи он отметил, что Захарченко был «истинным сыном Донбасса», который с первых дней сопротивления украинскому режиму «взвалил на себя тяжёлую ношу» и достойно справился с ней.