Стало известно, сколько времени в Белом доме выделили на наступление ВСУ The Economist: Белый дом отвел на контрнаступление ВСУ шесть-семь недель

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

В Белом доме полагают, что украинское контрнаступление может завершиться через 6-7 недель, сообщает журнал The Economist со ссылкой на свои источники в Вашингтоне. В издании также отметили, что высокопоставленные американские чиновники сомневаются, что украинской армии удастся добиться больших успехов.

Один чиновник из администрации президента США Джо Байдена заявил, что у Украины около 6-7 недель боев перед тем, как ее наступление завершится, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о решении США передать украинской армии боеприпасы для танков M1 Abrams с сердечником из обедненного урана. Позднее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что такие снаряды позволят Вооруженным силам Украины быть более эффективными на поле боя. При этом чиновник заверил, что боеприпасы не представляют радиоактивной угрозы.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВСУ постепенно теряют боевую сплоченность в Харьковской области в районе Купянска. По его мнению, такое положение дел в скором времени может привести к краху украинской армии.