Стало известно о пострадавших при ударе ВСУ по Красному Лучу При обстреле ВСУ из HIMARS Красного Луча в ЛНР пострадали три человека

Фото: Артем Александров/NEWS.ru

В результате обстрела украинскими войсками города Красный Луч в Луганской Народной Республике пострадали три человека, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на местные власти. Удар был нанесен минувшей ночью с использованием американских РСЗО HIMARS.

Три человека получили ранения после обстрела Красного Луча <...>. Один из пострадавших находится в реанимации, — говорится в сообщении.

О нанесении ВСУ ракетного удара по городу ранее сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По его данным, было выпущено шесть ракет. Незадолго до этого под обстрелы попали еще два населенный пункта ЛНР — город Стаханов и село Хорошее.

Разведка ЛНР также сообщила, что в районы Соледара и Артемовска вместе с поставляемым ВСУ западным оружием прибывают иностранные наемники. Они обучают украинских военных обращению с РСЗО HIMARS, а также с польской и французской артиллерией.