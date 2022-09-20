Стало известно о переброске войск Украины для решающего наступления «Русская Весна»: Украина перебрасывает все резервы для решающего наступления

Фото: The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Киев перебрасывает все резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе силы территориальной обороны, для решающего наступления. Оно планируется сразу по нескольким направлениям, сообщает «Русская Весна».

Издание отмечает, что в Запорожской области направлениями для возможных ударов окажутся Мелитополь и Бердянск, намечен прорыв линий обороны на отдельных участках в Херсонской области. В Донецкой Народной Республике ВСУ намерены наступать со стороны Лимана, а в Луганской Народной Республике — со стороны Белогоровки на Лисичанск и дальше на Луганск.

Ранее стало известно, что сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила: вероятные атаки Киева на ЛНР и ДНР после оглашения итогов референдумов нужно будет расценивать как агрессию против России. Она подчеркнула, что Киев должен найти в себе мужество, чтобы принять решение народа о вступлении в состав России.