Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 21:42

Стало известно о массовом бегстве пограничников Украины

РИА Новости: украинские пограничники бегут в Европу, не желая попасть на фронт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военнослужащие 94-го погранотряда ВСУ бегут в Европу во время службы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что часть военных оставила оружие и экипировку на своих позициях и бежала в Словакию и Венгрию.

Украинский журналист Глагола со ссылкой на источники в государственной погранслужбе Украины сообщил, что с начала этого года 15 украинских пограничников 94-го погранотряда (населенный пункт Чоп) сбежали в ЕС во время службы. По его словам, военные покинули посты, оставив оружие и экипировку на территории Украины, после чего бежали в Словакию и Венгрию, — сказал собеседник агентства.

Ранее украинец на Lexus протаранил шлагбаум на контрольно-пропускном пункте «Отачь» и скрылся на территории Молдавии. Пограничники подозревают, что в страну таким образом пробрался еще один уклоняющийся от службы гражданин Украины. Пограничная полиция почти каждую неделю сообщает о задержании нарушителей «призывного возраста».

До этого командира роты БПЛА Госпогранслужбы Украины Юрия Касьянова отправили в пехоту, а его подразделение расформировали после его показаний в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) против руководства страны и президента страны Владимира Зеленского. Касьянов был ключевым свидетелем по делу компании Fire Point, производящей ракеты «Фламинго».

Украина
пограничники
Европа
побеги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мотоциклист насмерть сбил известного турецкого актера
Вице-премьер назвал новое звено российской торговли
Стало известно о массовом бегстве пограничников Украины
Для водителей вводят новые правила на Крымском мосту
Сибига заявил о необходимости развивать дальнобойный потенциал Украины
В России стали чаще делать важные операции для женского здоровья
Военкор оценил передачу Украине двух батарей Patriot
ПВО России отразила более 20 украинских дронов за пять часов
Вучич заявил, что готов продавать оружие ЕС для поставки на Украину
Соболенко уверенно стартовала на итоговом турнире WTA
Малкин не сдержался на льду и получил крупный штраф
Московского дизайнера ограбили в туалете
Проклова отреагировала на слухи о скорой свадьбе
WhatsApp предложил новый способ входа в аккаунт
Кемеровскую область охватили природные катаклизмы
Блогер раскрыл, как сбежал от украинской мобилизации
«Все разрушат»: отец Маска раскрыл, как на Западе с детства пугают русскими
В Британии испугались «российской угрозы» и призвали вкладываться в оборону
Дом в Финляндии, мнение о выборах, четверо детей: как живет Андрей Федорцов
Замминистра молодежной политики российского региона решил поехать на СВО
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.