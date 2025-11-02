Военнослужащие 94-го погранотряда ВСУ бегут в Европу во время службы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что часть военных оставила оружие и экипировку на своих позициях и бежала в Словакию и Венгрию.

Украинский журналист Глагола со ссылкой на источники в государственной погранслужбе Украины сообщил, что с начала этого года 15 украинских пограничников 94-го погранотряда (населенный пункт Чоп) сбежали в ЕС во время службы. По его словам, военные покинули посты, оставив оружие и экипировку на территории Украины, после чего бежали в Словакию и Венгрию, — сказал собеседник агентства.

Ранее украинец на Lexus протаранил шлагбаум на контрольно-пропускном пункте «Отачь» и скрылся на территории Молдавии. Пограничники подозревают, что в страну таким образом пробрался еще один уклоняющийся от службы гражданин Украины. Пограничная полиция почти каждую неделю сообщает о задержании нарушителей «призывного возраста».

До этого командира роты БПЛА Госпогранслужбы Украины Юрия Касьянова отправили в пехоту, а его подразделение расформировали после его показаний в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) против руководства страны и президента страны Владимира Зеленского. Касьянов был ключевым свидетелем по делу компании Fire Point, производящей ракеты «Фламинго».