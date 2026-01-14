На Украине предположили, кто «сдал» Тимошенко НАБУ
«Страна.ua»: записи Тимошенко для НАБУ сделал депутат Рады Кузьминых
Юлия Тимошенко
Фото: Yuliya Ovsyannikova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Депутат Рады Сергей Кузьминых сделал записи компрометирующих разговоров лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники. Сам парламентарий был фигурантом коррупционного дела НАБУ и пошел на сотрудничество с силовиками, как провокатор.
Один из народных избранников утверждает, что обсуждение возможной вербовки Кузьменко НАБУ началось еще в 2025 году. Внутри парламента циркулируют слухи, что аналогичные договоренности могли заключить и другие депутаты, ставшие объектами расследований НАБУ. Их обвиняют в готовности сотрудничать со следствием, выступая в роли агентов, склоняющих коллег к участию в сомнительных финансовых операциях.
Ранее стало известно, что силовики нагрянули с обысками в офис партии «Батькивщина». Правоохранительные органы подозревают лидера политсилы в подкупе парламентариев за нужное голосование. В НАБУ полагают, что один из руководителей фракций Рады предлагал депутатам из других партий выгоду. Сама Тимошенко отрицает все выдвинутые против нее обвинения. Ее подозревают в подкупе депутатов Рады.
