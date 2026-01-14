На Украине предположили, кто «сдал» Тимошенко НАБУ

Депутат Рады Сергей Кузьминых сделал записи компрометирующих разговоров лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники. Сам парламентарий был фигурантом коррупционного дела НАБУ и пошел на сотрудничество с силовиками, как провокатор.

Один из народных избранников утверждает, что обсуждение возможной вербовки Кузьменко НАБУ началось еще в 2025 году. Внутри парламента циркулируют слухи, что аналогичные договоренности могли заключить и другие депутаты, ставшие объектами расследований НАБУ. Их обвиняют в готовности сотрудничать со следствием, выступая в роли агентов, склоняющих коллег к участию в сомнительных финансовых операциях.

Ранее стало известно, что силовики нагрянули с обысками в офис партии «Батькивщина». Правоохранительные органы подозревают лидера политсилы в подкупе парламентариев за нужное голосование. В НАБУ полагают, что один из руководителей фракций Рады предлагал депутатам из других партий выгоду. Сама Тимошенко отрицает все выдвинутые против нее обвинения. Ее подозревают в подкупе депутатов Рады.