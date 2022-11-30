Стало известно, когда Венгрия ратифицирует вхождение Финляндии в НАТО Хаависто: Венгрия ратифицирует соглашение о вхождении Финляндии и Швеции в НАТО в феврале 2023-го

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Будапешт намерен ратифицировать соглашение о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО в начале февраля 2023 года, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в ходе пресс-конференции по итогам двухдневного заседания министров иностранных дел стран — членов Альянса. Министр добавил, что Турция пока не определилась со сроками ратификации договора, передает ТАСС.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил мне, что Венгрия без проблем ратифицирует соглашение о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО в начале февраля. <...> Это хорошая новость, мы ждали ратификации с середины этого года, — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Финляндия и Швеция вступят в НАТО одновременно.

Хельсинки и Стокгольм станут полноценными членами Альянса после того, как все страны военно-политического блока ратифицируют документы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции для вступления в состав организации, однако для приема Скандинавских стран Анкара должна ратифицировать протокол о вступлении, чего она пока не сделала.

23 сентября протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали 27 государств из 30 стран — членов НАТО. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган требует, чтобы Хельсинки и Стокгольм выслали представителей запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также сняли ряд санкций.

Швеция и Финляндия до начала 2022 года сохраняли нейтральный статус, однако после начала специальной операции России на Украине подали заявки на членство в Североатлантическом альянсе.