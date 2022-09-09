Названо число ратифицировавших протокол о приеме новых стран в НАТО Столтенберг заявил, что 24 страны ратифицировали протокол о приеме Финляндии и Швеции в НАТО

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Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что 24 страны из 30 уже ратифицировали протокол о приеме Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, сообщает ТАСС. Он добавил, что разногласия с Турцией по вопросу о членстве этих государств по-прежнему сохраняются, но Альянс надеется их скоро преодолеть.

Пока это самый быстрый процесс вступления в истории, до настоящего момента 24 из 30 стран НАТО, включая США, уже ратифицировали протокол о вступлении, — отметил Столтенберг.

Швеция и Финляндии до начала 2022 года сохраняли нейтральный статус, однако после начала специальной операции России на Украине подали заявки на членство в Североатлантическом альянсе.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти Швеции и Финляндии по-прежнему не выполнили своих обязательств перед Анкарой для вступления в НАТО. Одним из условий вступления стран в Альянс было требование выдать Турции граждан, обвиненных в терроризме и укрывающихся в северных европейских государствах.