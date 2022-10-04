Стало известно, когда отменят таможенный контроль между Россией и ДНР Таможенный контроль между Россией и ДНР отменят после подписания закона о принятии субъекта в состав РФ

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Контрольно-пропускной пункт въезда и выезда в Донецкой области

Пункт таможенного контроля на границе ДНР и России перестанет работать на следующий день после подписания закона о вхождении республики в состав РФ, сообщили в Министерстве доходов и сборов ДНР, передает ТАСС. После подписания закона также не будут проводиться таможенные операции.

Государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобретает статус административной границы между субъектами РФ с 00:00 часов дня, следующего за днем подписания президентом Российской Федерации соответствующего закона, — говорится в сообщении.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Закон поступил на подпись президенту.