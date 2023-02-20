Стало известно, когда Евросоюз купит боеприпасы для Украины Bloomberg: Евросоюз согласует закупки боеприпасов для Украины в начале марта

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Страны Евросоюза планируют согласовать закупку боеприпасов для Украины уже в начале марта в рамках встречи лидеров блока, сообщает Bloomberg. Авторы отмечают, что быстрое использование патронов и снарядов украинскими военными вызывает озабоченность у европейских властей, поскольку они понимают, что не поспевают производить новые.

Так, свое желание инвестировать более €4 млрд на покупку миллиона патронов уже высказали власти Эстонии. Эту инициативу поддержали Румыния и Нидерланды. По мнению главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрена, Украину должны спонсировать как можно больше стран.

Сейчас мы делаем это на национальном уровне, и я бы также поддержал и продвигал бы это в более широком масштабе, — сказал Оллонгрен.

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что украинские военные получают довольно много вооружения, но ничтожно мало боеприпасов, поэтому он призвал передать Киеву еще больше снарядов. Он также назвал ЕС частью Вооруженных сил Украины, так как военный конфликт является «экзистенциальным вызовом» безопасности Европы.